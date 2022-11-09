Курс валют на 9 ноября: наличная гривня продолжает дешеветь
Среда, 9 ноября 2022, 14:22
В среду, 9 ноября, наличная гривня ослабла по отношению к доллару и евро как на "черном рынке", так и в кассах банков.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 14:00 курс доллара на черном рынке составлял 40,29 – 40,39 грн, а во вторник, 8 ноября, колебался на уровне 40,31 – 40,54 грн.
По "черному" курсу гривны к евро котировки на это же время составляли 39,72 - 40,09 грн. Для сравнения, во вторник курс колебался на уровне 39,75 – 40,05 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 40,8 – 40,7 грн (курс на 8 ноября – 40,0 – 40,7 грн);
- Евро – 39,25 – 40,2 грн (курс на 8 ноября – 38,75 – 39,63 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,7 – 40,2 грн;
- Ощадбанк – 40,05 – 40,65 грн;
- Укрэксимбанк – 40,2 – 40,7 грн;
- Райффайзен – 40,5 – 41,0 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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