Вся российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями США – Минэкономики

Сейчас очень важно ввести санкции против всего металлургического комплекса РФ и предоставить доступ к американскому рынку украинским металлургам, а также помочь преодолеть Украине энергетический кризис.

Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи с министром торговли США Джиной Раймондо.

Также Свириденко в рамках визита в США 8 ноября провела встречи с заместителем Государственного секретаря США по экономическому росту, энергетике и окружающей среде Хосе Фернандезом, заместителем Помощника Госсекретаря по вопросам международных финансов и развития Роландом Де Марселлусом и заместителем Администратора USAID по вопросам Европы и Евразии Эрин МакКи.

"Во время встреч первый вице-премьер-министр акцентировала на том, что сейчас очень важно ввести санкции против всего металлургического комплекса РФ, предоставить доступ к американскому рынку украинским металлургам, а также помочь преодолеть нашей стране энергетический кризис", - сообщили в Минэкономики.

Свириденко, в частности, призвала США увеличить поставки в Украину противоракетных и противодронных систем, а также оборудования для преодоления последствий обстрелов: генераторов, трансформаторов и тому подобное.

Она также подчеркнула, что стабилизация украинской экономики основывается на стабильном экспорте. Особенно это касается металлургии.

"Сталь - это сфера, где мы особенно заинтересованы в расширении санкций против РФ и доступе на американский рынок. Вся российская металлургическая продукция должна оказаться под санкциями США.

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С этой целью мы призываем включить украинскую руду и другие продукты в западную цепь поставок и заменить на этих рынках Россию. Также важно приравнять украинскую руду и чугун к продукции из ЕС и продолжить освобождение от налоговых тарифов (по крайней мере до конца 2024 года) продукцию украинского экспорта", - отметила Свириденко.

Экономическая правда