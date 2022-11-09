В РФ перед Новым годом заканчиваются запасы популярных иностранных брендов алкоголя

Оптовые продавцы алкоголя в РФ начали фиксировать дефицит популярных брендов спиртных напитков за два месяца до празднования Нового года.

Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Так, дефицитными становятся текила, бурбон, коньяк, игристые вина, которые ввозились из-за рубежа.

По словам участников рынка, их запасы уже почти закончились, а новые поставки ограничены из-за санкций. К Новому году может возникнуть нехватка ряда популярных брендов алкогольных напитков, предупредили оптовые поставщики, часть из них они планируют заменить аналогами из других стран и от небольших производителей.

На смену им могут прийти напитки из других стран и от небольших производителей, например, итальянский просекко, виски из Индии, грузинская чача, армянский коньяк и продукция российских компаний.

По словам директора по развитию компании Ladoga Дмитрия Исаченкова, спрос в предновогодних закупках ресторанов и магазинов вырос на французские игристые вина и коньяк, шотландский виски. Поступивший товар от этих видов алкоголя раскупают за два дня, а компании пришлось вчетверо нарастить поставки по Шампани и коньячной продукции, а виски - на 70%.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, в начале октября в крупных федеральных сетях начали заканчиваться запасы иностранного алкоголя. В основном речь шла о крепком алкоголе и шампанских винах популярных брендов: виски Jack Daniel's, Aberfeldy, Grants, Dewar's, ром Bacardi, ликеры Baileys, Sheridan's, европейские марки коньяка и текилы.

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Минпромторг РФ в начале ноября включил около 40 алкогольных брендов в список товаров, разрешенных к параллельному импорту. По словам владельца винного дистрибьютора AST Леонида Рафаилова, компании не смогут договориться о поставках этой продукции до новогоднего сезона. Он добавил, что "как только крупные компании поймут, что их бренды не защищены на российском рынке, они будут делать все возможное, чтобы их продукция не появилась здесь".

По словам исполнительного директора виноторговой компании Fort Александра Липилина, в категории шампанского будет ощутимый недобор по брендам с родины этого вина - из французского региона Шампань: Moët & Chandon, Piper-Heidsieck, Louis Roederer. Импортерам придется найти им замену, признал он.

Возможно, это будут небольшие французские производители, которые работают только со своим виноградом, но шампанского станет значительно меньше в крупных сетях, чем раньше, добавил собеседник издания. Его нужно будет искать в винотеках, небольших ресторанах и магазинах, говорит Липилин.

Экономическая правда