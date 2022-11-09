Темпы падения страхового рынка замедлились – НБУ

В январе-сентябре украинские страховые компании собрали 28,4 млрд грн страховых премий и осуществили страховые выплаты на 9,5 млрд грн - это соответственно на 25,4% и 29,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ главы НБУ Андрея Пышного.

"Более 40% страховых премий традиционно приходится на автострахование ("автогражданка", "Зеленая карта", КАСКО).

В период военной агрессии доля этих видов страхования в портфеле увеличилась. Драйвером поддержки страхового бизнеса стала "Зеленая карта". За период войны этот вид страхования вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в ответе Пышного.

"С учетом ранее обнародованных данных за полугодие, в третьем квартале страховые премии составили около 10,8 млрд грн, выплаты - 3,6 млрд грн, что хуже показателей третьего квартала прошлого года соответственно на 18,8% и 24,5% и свидетельствуют о замедлении темпов падения рынка", - добавляет "Интерфакс-Украина".

По данным Нацбанка, предоставляются услуги по личным видам страхования (добровольное медицинское страхование, страхование от несчастных случаев, страхование жизни). Таких страховых премий - более 30% в структуре страхового портфеля.

По словам главы НБУ, на конец сентября этого года активы страховщиков выросли до 71 млрд грн, хотя с июня прошлого года до июня этого года они держались около 65,5 млрд грн.

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В то же время в третьем квартале этого года до 39,9 млрд грн выросли страховые резервы по сравнению с 36,4 млрд грн на середину этого года и 35,6 млрд грн на сентябрь прошлого года.

Как отметил Пышный, общее количество страховых компаний в Украине в третьем квартале не изменилось - 137: 124 страховщика non-life и 13 life-страховщиков.

"Рынок страхования работает. Война стала катализатором, который показал реальное положение дел каждого страховщика. Финансово-устойчивые компании продолжают свою деятельность и проходят испытания войной", - резюмировал глава НБУ.

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Экономическая правда