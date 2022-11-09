Цены на нефть снижаются из-за роста запасов в США и всплеска COVID-19 в Китае

Мировые цены на нефть снизились из-за сомнительного прогноза спроса в Китае и роста запасов в США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Нефть марки Brent с расчетами в январе упала на 0,2% до 95,18 долл. за баррель. WTI с поставкой в ​​декабре упала на 0,3% до 88,61 долл. за баррель.

"Временные спреды все еще держатся в обратном направлении, сигнализируя о напряженности рынка, но за последние сессии они уменьшились. Глобальный эталонный спрэд Brent – ​​разница между двумя ближайшими контрактами – составил 1,40 доллара за баррель по сравнению с 1,74 доллара неделю назад", – добавило агентство.

Тенденцию повлекли за собой нарастающие вспышки коронавируса в Китае, которые демонстрируют напряжение, с которым сталкивается стратегия Covid Zero, поскольку даже жесткие карантинные меры и массовое тестирование не могут взять под контроль количество зараженных.

В Пекине количество случаев заражения достигло наивысшего уровня более чем за пять месяцев: в среду было зарегистрировано 78 новых случаев инфицирования.

Беспокойство спроса в Китае противоречит проблемам с предложением и более слабым долларом

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Кроме этого, в США финансируемый отраслью Американский институт нефти сообщил, что на прошлой неделе запасы нефти выросли на 5,61 миллиона баррелей, по словам источников, знакомых с цифрами, которые также показали увеличение запасов бензина.

Цены на нефть возобновились в октябре после того, как Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники согласились сократить поставки, тогда как более жесткие ограничения ЕС относительно потоков российской нефти в следующем месяце на фоне войны в Украине также могут усилить давление на рост цен.

Несмотря на недавнее снижение фьючерсных цен, Dated Brent – ​​важнейшая физическая цена на нефть в мире – на этой неделе поднялась выше 100 долларов за баррель впервые с августа.

Также трейдеры следят за результатами промежуточных выборов в США. Изменение баланса сил в Сенате и Палате представителей может сорвать законодательную программу президента Джо Байдена и повлиять на курс доллара потенциально повлияв на нефть и другие товары.