США и партнеры работают над помощью Украине в прохождении энергокризиса – Пентагон

США и союзники обсуждают вопросы помощи Украине с энергетическими ресурсами после массированных обстрелов Россией инфраструктуры.

Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер во время брифинга.

Российские ракетные удары вывели из строя значительную часть энергетической сети Украины. Это отразилось на гидроэнергетических возможностях. И поэтому, хотя мне нечего объявить сегодня, я могу сказать, что это обсуждается с точки зрения того, как США, союзники и партнеры могут помочь", – сказал он.

Он пояснил, что речь идет о передаче Украине генераторов, обогревателей, водоочистной техники и других средств.

"Когда у нас будет что-то объявить, мы обязательно это опубликуем", - добавил Райдер, не разглашая сроки предоставления этой помощи.

Напоминаем:

Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд объявила о выделении 25 миллионов долларов, которые пойдут в поддержку уязвимых групп населения в Украине в течение зимы.