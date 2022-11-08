Финская энергокомпания Fotrum пока не отказалась от российского урана – СМИ

Финская государственная энергетическая компания Fortum пока не приняла решение о прекращении использования ядерного топлива, импортируемого из России.

Об этом пишет Yle.

При этом Fortum не комментирует, намерена ли она отказаться от российского урана и в какие сроки это может произойти.

"Fortum получает топливо от ТВЭЛ, дочерней компании российского государственного концерна "Росатом". Контракт заключен до окончания срока действия нынешней лицензий на эксплуатацию реакторов Ловииса.

Лицензия на эксплуатацию первого реактора действует до 2027 года, а второго - до 2030 года, то есть Fortum, возможно, будет использовать российский уран еще восемь лет", - говорится в сообщении.

Напомним:

Сообщалось, что финская энергетическая компания Fortum заявила, что уйдет с российского рынка. Также компания объявила, что прекратит использование своего бренда в России.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда