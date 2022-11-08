Шмыгаль – о субсидии: Средний размер составит 1800 гривен
Вторник, 8 ноября 2022, 19:20 -
Премьер Денис Шмыгаль заверил, что в бюджете как на этот, так и на следующий год достаточно средств, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения.
Об этом он заявил на заседании правительства 8 ноября.
"На сегодня субсидии от государства получают почти 2,5 млн домохозяйств. Ожидается, что это количество возрастет в последующие месяцы, ведь люди продолжают обращаться за соответствующей помощью", - заявили в правительстве.
"Средний размер субсидии прогнозируемо составит около 1800 грн в месяц. В бюджете как на этот, так и на следующий год достаточно средств, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения и предоставить необходимый объем помощи в виде субсидий", - подчеркнул Шмыгаль.
Экономическая правда