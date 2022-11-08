Немецкая полиция провела обыски в отделениях UBS, связанных с олигархом Усмановым   

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В ходе расследования в отношении подозреваемого в отмывании денег российским олигархом Алишером Усмановым немецкие правоохранители обыскали отделения банка UBS во Франкфурте и Мюнхене.

Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя прокуратуры Франкфурта, размеры отмывания денег составляют десятки миллионов евро. Он добавил, что обыски проводились в банках со счетами, связанными с Усмановым.

Немецкая полиция, которая расследует обвинения Усманова в отмывании денег, уже обыскала роскошную моторную яхту на севере Германии.

Сотрудники генеральной прокуратуры во Франкфурте и федеральной криминальной полиции вместе с прокуратурой Мюнхена также провели обыск двух объектов недвижимости в Мисбахе, южная Бавария, в рамках расследования.

Обвиняемый подозревается в организации в 2017-2022 годах нескольких операций с целью скрыть их происхождение, сообщили в прокуратуре.

Пресс-секретарь Усманова категорически отверг эти обвинения, назвав их необоснованными, ложными и клеветническими.

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Напомним:

Немецкая полиция проводит обыск в баварском имении одного из самых богатых российских олигархов Алишера Усманова.