Немецкая полиция провела обыски в отделениях UBS, связанных с олигархом Усмановым
В ходе расследования в отношении подозреваемого в отмывании денег российским олигархом Алишером Усмановым немецкие правоохранители обыскали отделения банка UBS во Франкфурте и Мюнхене.
Об этом сообщает Reuters.
По словам представителя прокуратуры Франкфурта, размеры отмывания денег составляют десятки миллионов евро. Он добавил, что обыски проводились в банках со счетами, связанными с Усмановым.
Немецкая полиция, которая расследует обвинения Усманова в отмывании денег, уже обыскала роскошную моторную яхту на севере Германии.
Сотрудники генеральной прокуратуры во Франкфурте и федеральной криминальной полиции вместе с прокуратурой Мюнхена также провели обыск двух объектов недвижимости в Мисбахе, южная Бавария, в рамках расследования.
Обвиняемый подозревается в организации в 2017-2022 годах нескольких операций с целью скрыть их происхождение, сообщили в прокуратуре.
Пресс-секретарь Усманова категорически отверг эти обвинения, назвав их необоснованными, ложными и клеветническими.
Напомним:
Немецкая полиция проводит обыск в баварском имении одного из самых богатых российских олигархов Алишера Усманова.