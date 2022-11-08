Все разделы
Укр / Рус

Правительство отменяет налоги на импорт генераторов и аккумуляторов  

Вторник, 8 ноября 2022, 17:37 - Игорь Пилипив
 
getty images

Кабмин утвердит постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары. 

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время речи на заседании правительства.

По словам Шмыгаля, речь идет о газогенераторах, электрических двигателях, электрогенераторах, установках и вращающихся электрических преобразователях, трансформаторах, электрических аккумуляторах, электрических водонагревателях, обогревателях. 

Также премьер сообщил, что правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Происходит закупка резервного оборудования, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведутся переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к различным ситуациям.

Также читайте: Пережить зиму с электричеством. Украинцы массово скупают генераторы: как правильно выбрать?

Напомним:

В Налоговом комитете Верховной Рады разрабатывается пакет мер для поддержки промышленности, в частности предлагают разрешить ввозить электрогенераторы для собственных нужд без уплаты импортного НДС.

ВИДЕО ДНЯ
правительство импорт ПДВ
Материалы по теме
Минцифры запускает конкурс проектов на 4,4 миллиона в сфере открытых данных 8 ноября 2022, 17:10
Государство бесплатно будет раздавать дрова для населения в регионах, прилегающих к зоне боевых действий 30 октября 2022, 14:44
Украинцев, выехавших за границу, призвали по возможности не возвращаться домой на зиму 25 октября 2022, 15:32
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте