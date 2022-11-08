Правительство отменяет налоги на импорт генераторов и аккумуляторов  

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Кабмин утвердит постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины будут освобождены важные для прохождения отопительного сезона товары.

Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время речи на заседании правительства.

По словам Шмыгаля, речь идет о газогенераторах, электрических двигателях, электрогенераторах, установках и вращающихся электрических преобразователях, трансформаторах, электрических аккумуляторах, электрических водонагревателях, обогревателях.

Также премьер сообщил, что правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Происходит закупка резервного оборудования, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведутся переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к различным ситуациям.

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Напомним:

В Налоговом комитете Верховной Рады разрабатывается пакет мер для поддержки промышленности, в частности предлагают разрешить ввозить электрогенераторы для собственных нужд без уплаты импортного НДС.