Отбор газа из хранилищ в Украине начался рекордно поздно: содействовала погода
В Украине отбор газа из подземных газовых хранилищ начался наиболее поздно за последнее десятилетие - 7 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.
Отбор газа ведется на одном газохранилище, которое выбрали для старта отбора из-за максимальной гибкости в регулировании технологических режимов.
"Таким образом, Оператор газохранилищ сможет оперативно реагировать на потребности системы и населения страны во время смены сезонов", - пояснили в компании.
Рекорно позднему старту отбора газа из ПХГ способствовали:
- погодные условия и относительно высокая температура в осенние месяцы;
- повышение интереса к закачке газа в украинские ПХГ со стороны компаний-нерезидентов;
- общее сокращение уровня энергопотребления в Украине.
Напоминаем:
Только с начала октября объемы газа, который нерезиденты хранят в режиме таможенного склада, увеличились более чем в 7 раз: европейские компании в октябре снова начали скачивать небольшие объемы газа для хранения в Украине.
По состоянию на конец сентября в украинских подземных хранилищах уже накоплено почти 14 млрд. кубометров газа для прохождения отопительного сезона при целевом показателе в 14,5-15 млрд. кубов.