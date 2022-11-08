Отбор газа из хранилищ в Украине начался рекордно поздно: содействовала погода

В Украине отбор газа из подземных газовых хранилищ начался наиболее поздно за последнее десятилетие - 7 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

Отбор газа ведется на одном газохранилище, которое выбрали для старта отбора из-за максимальной гибкости в регулировании технологических режимов.

"Таким образом, Оператор газохранилищ сможет оперативно реагировать на потребности системы и населения страны во время смены сезонов", - пояснили в компании.

Рекорно позднему старту отбора газа из ПХГ способствовали:

погодные условия и относительно высокая температура в осенние месяцы;

повышение интереса к закачке газа в украинские ПХГ со стороны компаний-нерезидентов;

общее сокращение уровня энергопотребления в Украине.

Напоминаем:

Только с начала октября объемы газа, который нерезиденты хранят в режиме таможенного склада, увеличились более чем в 7 раз: европейские компании в октябре снова начали скачивать небольшие объемы газа для хранения в Украине.

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По состоянию на конец сентября в украинских подземных хранилищах уже накоплено почти 14 млрд. кубометров газа для прохождения отопительного сезона при целевом показателе в 14,5-15 млрд. кубов.