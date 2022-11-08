Renault запустит отдельное производство электромобилей Ampere
Французский автомобильный концерн Renault выделяет производство электромобилей, открывая новую компанию Ampere.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Акции Ampere планируют разместить на бирже во втором полугодии 2023 года. Контрольным пакетом акций, как предопределено, будет владеть Renault.
Благодаря реструктуризации французский автопроизводитель планирует увеличить рентабельность – в компании планируется добиться того, чтобы в 2025 году она превысила 8% (сейчас – 5%), а в 2030 году – 10%.
Также Renault подписала соглашение с китайским производителем Geely: компании построят совместное производство гибридных силовых агрегатов и силовых агрегатов с двигателями внутреннего сгорания. Обе компании будут владеть по 50% совместного предприятия.
Напоминаем:
Renault SA стремится оценить свой бизнес электромобилей, который автопроизводитель выделяет как отдельную компанию примерно в 10 млрд евро.
Компания Nissan Motor давит на французского партнера Renault SA, чтобы он максимально сократил свою долю в японском автопроизводителе, в идеале до 15%.