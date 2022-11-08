Финляндия поможет с перевозкой украинского зерна в Африку

Финляндия поможет транспортировке судна Всемирной продовольственной программы по перевозке зерна из Украины в Сомали.

Об этом пишет YLE со ссылкой на пресс-релиз Министерства иностранных дел Финляндии.

"В то же время Финляндия увеличит гуманитарную помощь странам Африканского Рога, где более 20 миллионов человек нуждаются в продовольственной помощи. Эти страны особенно зависят от импорта зерна из России и Украины, поэтому последствия российской агрессии сильно бьют по региону", - говорится в сообщении.

По данным МИД, сейчас Финляндия выделяет всего 15,7 млн евро в качестве гуманитарной помощи региону. Из них почти 7 млн евро пойдут на поддержку транспортировки зерна по линии ВПП.

"Очень важно, чтобы поставки зерна из Украины в страны Африканского Рога продолжались, и в этом мы поддерживаем Всемирную продовольственную программу", - заявил министр развития и внешней торговли Вилле Скиннари.

Финскую гуманитарную помощь доставляют также УВКБ ООН, Финский Красный Крест и Международный комитет Красного Креста.

Экономическая правда