В Украине продолжает расти спрос на электромобили – ассоциация

Несмотря на октябрьский энергокризис, который был спровоцирован ударами РФ по объектам энергоинфраструктуры в Украине, спрос на электромобили продолжает расти.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

Так, в октябре украинский автопарк пополнили 1614 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) - это на 73% больше, чем в прошлом году, и на 2% больше сентябрьского показателя этого года.

При этом основную массу зарегистрированных в октябре электромобилей составили легковые авто - 1556 шт. (308 новых и 1248 подержанных).

Как и раньше, самым популярным электрокаром остается Nissan Leaf (268 авто).

На втором месте - Volkswagen ID.4 (227 шт.). Замыкает топ-3 Dong Feng-Honda M-NV - 117 шт.

Также в топ-5 Tesla Model 3 - 115 шт. и Renault Zoe - 90 регистраций.

ВИДЕО ДНЯ

"Электрических коммерческих авто в прошлом месяце было зарегистрировано 58 шт. (все б/у). В этом сегменте первенство уже традиционно за Renault Kangoo Z.E. (39 шт.)", - отмечают в ассоциации.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 10,5 тыс авто на аккумуляторных источниках питания - это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Экономическая правда