В Харьковской области пробурили новую газовую скважину: какой потенциал

АО "Укргаздобыча" пробурило новую скважину в Харьковской области, добыча составит 140 тысяч кубометров газа в сутки.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в Facebook.

"Увеличение добычи собственного газа и реализация проектов, которые приблизят нас к энергетической стабильности и независимости, - это безусловный приоритет, особенно сегодня, когда враг избрал целью энергетический сектор", – отметил он.

Также по словам Чернышева, дополнительная добыча газа является помощью в продлении этого отопительного сезона.

Напоминаем:

В октябре "Укргаздобыча" запустила в Харьковской области скважину с таким же суточным дебитом - 140 тыс кубометров.

В сентябре группа "Нафтогаз" открыла в Харьковской области новую разведывательную скважину, которая позволит добывать минимум 120 тысяч кубометров газа в сутки.