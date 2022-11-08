Укрпочта продолжает возобновлять работу отделений на деоккупированных территориях Донетчины

К отделению Укрпочты в Лимане, которое возобновило работу в конце октября, добавились еще три - в Лимане, Яровой и Святогорске. Таким образом, компания на освобожденных территориях Донецкой области возобновила работу четырех стационарных отделений.

Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

"Что касается Лимана, то до войны там функционировало 6 отделений почтовой связи. По остальным 4 отделениям проводится оценка повреждений. Всего на деоккупированных территориях Донетчины работает 4 стационарных отделения Укрпочты и 8 передвижных отделений. Из 40 освобожденных ВСУ сел и городов Лиманской и Святогорской ОТГ, отделения Укрпочты покрывают все, в том числе благодаря работе экипажей передвижных отделений из других точек базирования", - рассказали в компании.

"Нас много критиковали за запуск передвижных отделений в пользу стационарных. Однако сейчас оказалось, что благодаря передвижным мы можем предоставлять услуги на деоккупированных территориях, где большинство помещений, в том числе и наши стационарные отделения, разрушены или сильно повреждены.

Например, передвижные из Краматорска уже больше месяца обслуживают села Лиманской и Святогорской громад. Трудно сказать, сколько времени займет восстановление поврежденных зданий - бюджет полного восстановления отделения, включая похищенную оккупантами технику, достигает миллиона гривен, а мы только в Лимане имеем 4 отделения с разной степенью повреждений", - заявил директор Донецкой дирекции Укрпочты Вадим Шестопалов.

"Но наши клиенты могут не волноваться - мобильные отделения Укрпочты будут предоставлять вовремя полный спектр услуг. Кроме того, мы планируем с начала следующего года автоматизацию передвижных отделений, что означает, что передвижные в селах будут предоставлять еще и банковские услуги", - добавил он.

По состоянию на начало ноября в Донецкой области работают 84 стационарных и 21 передвижное отделение почтовой связи.

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Экономическая правда