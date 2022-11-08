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Курс валют на 8 ноября: евро подорожало и пересекло знаковую отметку

Вторник, 8 ноября 2022, 12:28 - Анастасия Жарикова
 
НБУ

Во вторник, 8 ноября, наличная гривня подешевела по отношению к доллару и евро на "черном рынке" и в кассах банков.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:00 курс доллара на черном рынке составлял 40,41 – 40,48 грн, а в понедельник, 7 ноября, колебался на уровне 40,34 – 40,58 грн.

По "черному" курсу гривны к евро котировки на это же время составляли 39,58 - 40,02 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 39,31 – 39,80 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

  • Доллар США – 40,0 – 40,7 грн (курс на 7 ноября – 40,0 – 40,5 грн);
  • Евро – 39,0 – 40,0 грн (курс на 7 ноября – 38,75 – 39,63 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

  • Приватбанк – 39,6 – 40,1 грн;
  • Ощадбанк – 40,0 – 40,65 грн;
  • Укрэксимбанк – 40,10 – 40,7 грн;
  • Райффайзен – 40,3 – 41,0 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.

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