На Франковщине реконструируют участок дороги, который поможет разгрузить трассу Киев-Чоп

Возле Рогатина на Ивано-Франковщине возобновились работы по реконструкции части самой длинной дороги страны, чтобы разгрузить трассу Киев - Чоп.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.

Он напомнил, что в прошлом году автодорога международного значения М-30 Стрый - Изварино объединила две дороги: М-12 Стрый - Знаменка и М-04 Знаменка - Изварино, и стала самой длинной магистралью страны. Эта дорога должна была стать частичной альтернативой трассе М-06 Киев - Чоп.

Почти 90% дороги от Стрыя до Умани имели финишный слой покрытия на конец прошлого года, а в этом году планировалось завершить сложные участки, в частности - вблизи города Рогатин в Ивано-Франковской области. Однако работы на участке от Рогатина до границы со Львовской областью поставили на паузу из-за российского вторжения. Речь идет о 16,9 километров.

"Из-за этого неготовый участок пропускная способность всей трассы М-30 на западе страны была низкой. И пассажирский, и грузовой транспорт выбирали альтернативные маршруты, в основном М-06. Сейчас это привело к тому, что трасса Киев - Чоп перегружена, на ней возникает больше разрушений", - рассказал Ивко.

По его словам, сейчас на участке планируется расширить земляное полотно, чтобы дорога имела соответствующую ширину, завершить строительство моста через реку Свирж и моста-шлюза в селе Княгиничи. На отдельных участках устроят выравнивающий слой покрытия из крупнозернистого асфальтобетона и верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Кроме того, добавил он, для безопасности движения на пересечении с дорогой Н-09 Мукачево - Львов планируется построить кольцевую развязку в Рогатине.