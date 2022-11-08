Нефть дешевеет на фоне опасений рецессии и новых вспышек COVID в Китае
Цены на нефть снизились во вторник, поскольку опасения относительно рецессии и вспышки COVID-19 в Китае вызвали требования по снижению спроса на топливо.
Об этом пишет Reuters.
Как изменились цены
Нефть марки Brent подешевела на 23 цента, или на 0,2%, до 97,69 доллара за баррель к 07:26 по Гринвичу.
Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 32 цента, или на 0,4%, до 91,47 доллара за баррель.
Причины изменения цен
Оба показателя ранее достигли максимума с августа на фоне сообщений о том, что чиновники Китая, крупнейшего мирового импортера нефти, взвешивали выход из жестких ограничений, связанных с COVID-19.
Однако китайские чиновники в сфере здравоохранения на выходных подтвердили приверженность Китая своей строгой политике нулевого уровня заболеваемости COVID-19. Кроме того, последние данные показали, что экспорт и импорт страны неожиданно сократились в октябре.
Во вторник официальные данные показали, что в Гуанчжоу и других городах Китая резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусом.
Более крепкий доллар США также повлиял на цены на нефть. Цены на нефть, как правило, устанавливаются в долларах США, поэтому укрепление доллара делает товар более дорогим для владельцев других валют.
Экономическая правда