Нефть дешевеет на фоне опасений рецессии и новых вспышек COVID в Китае

Цены на нефть снизились во вторник, поскольку опасения относительно рецессии и вспышки COVID-19 в Китае вызвали требования по снижению спроса на топливо.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Нефть марки Brent подешевела на 23 цента, или на 0,2%, до 97,69 доллара за баррель к 07:26 по Гринвичу.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 32 цента, или на 0,4%, до 91,47 доллара за баррель.

Причины изменения цен

Оба показателя ранее достигли максимума с августа на фоне сообщений о том, что чиновники Китая, крупнейшего мирового импортера нефти, взвешивали выход из жестких ограничений, связанных с COVID-19.

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Однако китайские чиновники в сфере здравоохранения на выходных подтвердили приверженность Китая своей строгой политике нулевого уровня заболеваемости COVID-19. Кроме того, последние данные показали, что экспорт и импорт страны неожиданно сократились в октябре.

Во вторник официальные данные показали, что в Гуанчжоу и других городах Китая резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусом.

Более крепкий доллар США также повлиял на цены на нефть. Цены на нефть, как правило, устанавливаются в долларах США, поэтому укрепление доллара делает товар более дорогим для владельцев других валют.

Экономическая правда