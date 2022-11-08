Россияне снова тормозят проверки судов в рамках "зерновой инициативы" 

После возвращения россиян к работе "зерновой инициативы" количество проверенных судов упало до 8-9 в день, хотя во время их проведения инспекторами ООН и Турции количество проверенных судов достигало 46.

Об этом заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков рассказал в интервью Liga.net.

По его словам, на сегодня инициатива сталкивается с теми же проблемами, как и в пятницу, 28 октября - за день до "приостановления" российского участия в ней.

"Совместные инспекции возобновились. Все четыре стороны участвуют в инспекции. Но их запланировано сейчас в среднем только 12 в день, из которых фактически завершается 8-9. В то же время необходимость - 25-30 в сутки", - рассказал он.

Согласно подписанным в Стамбуле договоренностям, в Совместном координационном центре образуются инспекционные группы, которые проверяют суда на входе и выходе в Босфорский пролив. В группы входят представители ООН, Украины, Турции и РФ.

До недавнего времени было пять таких групп. Чтобы увеличить их количество, стороны должны добавить инспекторов. Сделать это не позволяла Россия.

При этом, когда РФ приостановила свое участие в работе инспекций, Турция и ООН начали проверять суда самостоятельно, и количество групп возросло до 10. Таким образом 30 октября инспекторы пропустили 46 судов, а 31 октября - еще 39 судов.

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"Мы продолжаем общаться с партнерами об увеличении количества инспекций", - добавил Васьков.

На 7 ноября очередь на заход в украинские порты составляла 88 судов, еще 18 загруженных судов ждали инспекцию "на выход" в турецких территориальных водах.

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Напоминаем:

В рамках "зерновой инициативы", которая разблокировала украинские порты для экспорта продовольствия, вывезено уже 10 млн тонн украинской агропродукции.