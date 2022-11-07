Украинский экспорт в октябре упал на 8% по сравнению с сентябрем: причины

В октябре украинский экспорт сократился на 8,2% до 3,8 млрд долларов вследствие падения физических объемов экспорта, прежде всего - металлургического, и снижения цен на продовольствие и промышленные товары.

Об этом сообщил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка.

Кроме снижения цен на основные статьи украинского экспорта, которые способствовали сокращению стоимости вывезенных из Украины товаров, повлияло также падение объемов.

Так, в октябре Украина осуществила экспорт 9,2 млн тонн, что на 4,6% меньше сентябрьского результата. Это также второй самый большой объем за месяцы полномасштабной войны.

Наибольшее падение объемов касается горно-металлургического комплекса. Экспорт руды относительно сентября упал на 286 тысяч тонн до 1,06 млн тонн (-21%), чугуна экспортировали - на 127 тысяч тонн до 72,2 тысячи тонн (-63%). Качка отметил, что для руды - это самый низкий показатель с начала года. Зато экспорт прутков вышел на довоенный уровень и составил в октябре 65 тысяч тонн.

"В целом тенденции в металлургии, к сожалению, продолжают оставаться мрачными", - добавил Качка. Это связано с тем, что крупнейшие предприятия украинского ГМК, в частности - Азовсталь и ММК Ильича, были разрушены российскими оккупантами, или же расположены на временно оккупированных территориях.

Что касается другой главной статьи украинского экспорта, зерновых, в октябре объем вывезенной пшеницы вырос на 9,7% до 1,96 млн тонн. Кукурузы также продали несколько больше - 2,2 млн тонн (+2,7% против сентября). В противовес таким результатам до 669 тысяч тонн (-23%) уменьшился экспорт рапса из-за завершения уборки урожая.

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Кроме того, в октябре наблюдалось падение экспорта масла на 10,3% до 454 тысяч тонн, при этом экспорт семян подсолнечника вырос до 308 тысяч тонн со 180 тысяч тонн в сентябре. Экспорт шрота, который является важной статьей прибыли для масложировой отрасли, вырос на 9,8% до 390 тысяч тонн.

Несмотря на падение в объемах, отмечает Качка, подсолнечное масло осталось лидером по выручке - 502 млн долларов - на 14,9% меньше, чем в сентябре.

Относительно импорта в Украину, он вырос на 2,6% до 4,6 млрд долларов, хотя объемы уменьшились на 3,1% до 2,01 млн тонн. При этом 25% объема импорта и 16% стоимости приходится на нефтепродукты.

В разрезе стран-торговых партнеров, из 3,8 млрд долл экспорта 2,5 млрд долл приходится на ЕС. Больше всего товара направляется в Польшу (560 млн долл), Румынию (412 млн долл), Германию (233 млн долл), Венгрию (187 млн долл) и Испанию (186 млн долл). Остальной мир приобрел товаров на 1,3 млрд долларов: Турция (234 млн долл), Китай (152 млн долл), Индия (112 млн долл), США (76 млн), Молдова (76 млн долл).

Качка отметил, что одна только Индия купила 20% всего объема подсолнечного масла в октябре. "И это пример того, насколько важен зерновой коридор для Индии", - добавил он.

В целом по результатам 10 месяцев общий торговый оборот составил 80,3 млрд долларов, из которых 36,9 млрд приходится на экспорт, и 43,4 млрд - на импорт. В годовом измерении это соответственно сокращение экспорта на 32,3% и импорта - на 23,9%.





