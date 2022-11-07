С начала войны экспорт продовольствия из Украины превысил 26 миллионов тонн

В октябре из Украины было экспортировано 6,9 млн тонн сельскохозяйственной продукции, с начала войны объемы экспортируемого составляют 26,3 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

В октябре показатели отправок пшеницы и кукурузы были на уровне сентября – 2 млн. тонн и 2,3 млн. тонн соответственно.

Третьим по объему поставок является рапс, но в октябре он был вывезен почти на 100 тыс. тонн меньше, чем в сентябре – 778 тыс. тонн.

В процентном соотношении в октябре картина экспорта агропродукции выглядит следующим образом:

33,6% – кукуруза;

28,71% – пшеница;

11,28% – рапс;

4,21% – семена подсолнечника;

6,28% – подсолнечное масло;

6,63% – шроты;

5,56% – ячмень;

3,34% – соевые бобы;

0,38% – соевое масло.

Напоминаем:

В рамках "зерновой инициативы", разблокировавшей украинские порты для экспорта продовольствия, вывезено уже 10 млн тонн украинской агропродукции.