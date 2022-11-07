С начала войны экспорт продовольствия из Украины превысил 26 миллионов тонн
Понедельник, 7 ноября 2022, 18:05 -
В октябре из Украины было экспортировано 6,9 млн тонн сельскохозяйственной продукции, с начала войны объемы экспортируемого составляют 26,3 млн тонн.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
В октябре показатели отправок пшеницы и кукурузы были на уровне сентября – 2 млн. тонн и 2,3 млн. тонн соответственно.
Третьим по объему поставок является рапс, но в октябре он был вывезен почти на 100 тыс. тонн меньше, чем в сентябре – 778 тыс. тонн.
В процентном соотношении в октябре картина экспорта агропродукции выглядит следующим образом:
- 33,6% – кукуруза;
- 28,71% – пшеница;
- 11,28% – рапс;
- 4,21% – семена подсолнечника;
- 6,28% – подсолнечное масло;
- 6,63% – шроты;
- 5,56% – ячмень;
- 3,34% – соевые бобы;
- 0,38% – соевое масло.
Напоминаем:
В рамках "зерновой инициативы", разблокировавшей украинские порты для экспорта продовольствия, вывезено уже 10 млн тонн украинской агропродукции.
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