В США осуществили успешный запуск ракеты-носителя с украинскими комплектующими

Минстратегпром

Из Центра космических полетов на острове Воллопс (США) состоялся запуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес", включающей украинские комплектующие.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Первый в 2022 году пуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес" состоялся в 12:32 по киевскому времени.

Ракета-носитель "Антарес" состоит из двух ступеней. Основную конструкцию первой ступени разработало госпредприятие "КБ "Южное" и изготовило ГП "ВО ПМЗ" в кооперации с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье) и другими на заказа корпорации Northrop Grumman (США).

Украинские специалисты также принимали участие в подготовке, испытаниях и пуске ракеты-носителя.

"На ГП "КБ "Южное" специалисты предприятия в режиме реального времени осуществляли техническую поддержку пуска, приема и обработки телеметрической информации и, как следствие, в полном объеме обеспечили выполнение всех операций в своем секторе ответственности", – добавили в Минстратегпроме.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках программы украинская сторона выполнила весь комплекс работ по проектированию, отработке и изготовлению материальной части основной конструкции первой ступени для ракеты-носителя.

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Начиная с 2013 года ракета-носитель "Антарес" стартовала 17 раз, 16 из них – успешно.