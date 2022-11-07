"Энергоатом" повысит на 50% должностные оклады атомщикам ЗАЭС

НАЭК "Энергоатом" заявила, что на 50% повысит должностные оклады всем атомщикам Запорожской АЭС.

Об этом говорится в заявлении украинской госкомпании.

"Украинские атомщики продолжают мужественно работать в условиях оккупации врагом крупнейшей в Европе - Запорожской АЭС. Несмотря на пытки и шантаж, к которым прибегают рашисты, персонал станции остается верным Украине и даже в самых сложных ситуациях на своем, энергетическом, фронте защищает украинскую ЗАЭС, которая и в дальнейшем будет работать согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме.

Энергоатом высоко ценит все усилия работников станции, которые продолжают обеспечивать ядерную и радиационную безопасность в условиях оккупации и постоянного давления со стороны захватчиков, и дальше поддерживает каждого из них в это сложнейшее время!", - отметили в "Энергоатоме".

"Всем работникам ОП ЗАЭС, которые сохраняют верность стране, 10 апреля 2022 года были установлены ежемесячные надбавки в размере 20% от должностных окладов. Сейчас сумма начисленных надбавок составляет уже около 500 млн грн и хранится на специальном счете.

Выплата полных начисленных сумм будет осуществлена действующему персоналу ОП ЗАЭС единовременно в день освобождения станции от оккупантов", - добавили в компании.

С 1 января 2023 года работникам временно оккупированной ЗАЭС, которые отказались подписывать контракты с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит Росатом, размер этой надбавки увеличат до 50%.

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Совместное решение об этом 7 ноября подписали президент ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и председатель первичной профсоюзной организации Энергоатома Алексей Лыч.

Экономическая правда