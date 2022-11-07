В правительстве РФ говорят, что производитель косметики L'Oreal возобновит поставки в Россию

В Министерстве промышленности и торговли России утверждают, что бренды косметики и парфюмерии Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani вернутся на российский рынок.

Об этом пишет российское прокремлевское агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Отмечается, что министерство запретило параллельный импорт парфюмерии и косметики Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, поскольку эти бренды, по словам ведомства, готовы возобновить поставки в Россию.

"Да, указанные бренды внесены в исключения, и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию", - заявили в Минпромторге РФ.

В ведомстве говорят, что исключения вступят в силу через три месяца - у тех, кто приобрел продукцию по схеме параллельного импорта, будет время, чтобы ввезти ее на территорию России.

РФ внесла перечисленные бренды в перечень параллельного импорта в начале августа. А в мае глава ведомства Денис Мантуров заявлял о переговорах по возобновлению поставок косметической продукции ведущих производителей.

Французская косметическая компания L'Oréal, которая владеет брендами Lancome, Redken и Kerastase и линиями косметики и парфюмерии Yves Saint Laurent и Giorgio Armani, заявление российских властей еще не комментировала.

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Напомним:

В марте сообщалось, что косметический гигант L'Oreal временно закрывает свои магазины и онлайн-магазины РФ из-за вторжения России в Украину.

L'Oréal Group – крупнейший в мире производитель косметики, принадлежит швейцарской компании Nestle.

Экономическая правда