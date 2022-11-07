Сбербанк судится с энерготрейдером Glencore по 117 миллионам евро за поставки нефти

Крупнейший российский банк Сбербанк судится с международным сырьевым трейдером Glencore относительно неоплаченных поставок нефти на сумму около 117 млн евро.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на базу данных Арбитражного суда Москвы.

В базе данных говорится, что Сбербанк пытался взыскать долг и штрафы с Glencore Energy UK Ltd по двум сделкам на сумму около 58 миллионов евро каждая.

Одна из них касалась поставок нефтепродуктов на границу Украины и Венгрии в марте, другая - поставок на границу Украины и Словакии в том же месяце.

В базе данных нет никакой дополнительной информации о сделках или судебном иске.

Сбербанк не ответил сразу на запрос о комментариях.

Glencore - один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров - не был сразу доступен для комментариев, пишет Reuters.

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Экономическая правда