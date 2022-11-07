Курс валют на 7 ноября: доллар и евро резко подорожали

НБУ

В понедельник, 7 ноября, наличная гривна резко ослабла по отношению к доллару и евро на "черном рынке" по сравнению с прошлой неделей.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:30 курс доллара на черном рынке составлял 40,24 – 40,55 грн, а в пятницу, 4 ноября, колебался на уровне 40,05 – 40,34 грн.

Что касается "черного" курса гривны к евро, котировки на это же время составляли 39,23 – 39,68 грн. Для сравнения, в пятницу курс колебался на уровне 38,87 – 39,38 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,0 – 40,5 грн (курс на 4 ноября – 40,0 – 40,5 грн);

Евро – 38,75 – 39,63 грн (курс на 4 ноября – 38,7 – 39,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,49 – 39,99 грн;

Ощадбанк – 39,9 – 40,55 грн;

Укрэксимбанк – 39,99 – 40,6 грн;

Райффайзен – 40,3 – 41,0 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,95 грн.