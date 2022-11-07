Россияне могут не получить заказанные в Китае новогодние подарки вовремя: причины

Россияне, которые заказывают подарки к Новому году в китайских интернет-магазинах, рискуют не успеть получить свои посылки вовремя.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на представителя транспортно-логистической компании Novelco. Информацию подтвердили источники в 5 других компаниях.

"Задержки грузов из КНР, поставляемых в Россию по железной дороге и морю, в этом году настолько велики, что оформить покупку нужно в ближайшую неделю. Иначе груз не успеют доставить до Нового года", - говорят в Novelco.

В первую очередь заказывают потребительскую электронику, парфюмерию и одежду, отметил управляющий директор НРА Сергей Гришин.

"К праздникам ажиотаж будет нарастать", - сказал он.

По оценке компании Novelco, сроки доставки товаров из Китая относительно прошлого года выросли на 20-30%.

Основной причиной задержек стала загрузка портовых терминалов и низкая скорость вывоза контейнеров из-за дефицита железнодорожных платформ, пояснил гендиректор Novelco Григорий Григорьев.

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По его словам, корабли стоят на рейдах в портах Дальнего Востока по 30 дней.

Также ряд железнодорожных станций на севере Китая "отменяют отправления в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации", рассказал руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России Дмитрий Суховерша.

В РЖД пояснили, что в октябре погрузка импортных грузов в контейнерах из портов Дальнего Востока оказалась "на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года", из-за чего возник дисбаланс с прибытием туда платформ с экспортными контейнерами.

До конца года "дисбаланс между импортом и экспортом будет нарастать", ожидают в РЖД.

Увеличение сроков ожидания отправки грузов по железной дороге связано и с тем, что сейчас "приоритет отдается отгрузке угля и леса", сказала руководитель отдела закупок Stalogistic Александра Иванова.

По ее прогнозу, во второй половине ноября ожидается "острый дефицит мест" на поездах, следующих из ключевых станций Китая, ситуация стабилизируется не раньше начала февраля.

Экономическая правда