Китайские разработчики чипов замедляют свои процессоры, чтобы обойти санкции США – СМИ

После санкций, введенных США против технологического сектора Китая, китайские разработчики микросхем замедляют свои чипы, чтобы не попасть под ограничения.

Об этом сообщает Financial Times.

Крупнейшие китайские разработчики микросхем Alibaba и Biren Technology, а также другие компании сейчас тратят миллионы долларов на создание проектов процессоров для следующего поколения суперкомпьютеров, алгоритмов искусственного интеллекта и центров обработки данных в стране. Эти проекты производятся за пределами страны крупнейшим в мире производителем микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

Но санкции, объявленные США в прошлом месяце, ограничивают вычислительную мощность любого полупроводника, что подрывает эту логистическую цепь. Экспортный контроль США (который позволяет такой импорт только при наличии лицензии) распространяется на производителей микросхем из третьих стран, поскольку почти все такие заводы используют американские компоненты или программное обеспечение.

Это означает, что ограничения могут привести к фактическому эмбарго на все высокопроизводительные процессоры, поставляемые в Китай. Ранее Штаты ограничили такой импорт от калифорнийских компаний Nvidia и AMD. Собственные китайские заводы по производству микросхем существенно отстают от того, чтобы производить передовые микросхемы вроде разработок Alibaba и Biren.

Аналитики считают, что санкции Вашингтона направлены на принудительное замедление технологического сектора Китая, ведь высокопроизводительные процессоры необходимы для исследований в области суперкомпьютеров и искусственного интеллекта.

Как следствие, Alibaba и Biren вынуждены были остановить дальнейшее производство чипов и внести изменения в свои разработки, сообщили FT шесть человек, знакомых с ситуацией.

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Ключевым показатель, который ограничивает ввоз микросхем в Китай, является двунаправленная скоростью передачи - то есть скорость, с которой они отправляют данные друг другу. Так, экспортный контроль ограничивает скорость передачи данных до 600 гигабайт в секунду (Гб/с).

Архивные версии веб-сайта Biren до введения санкций США показывают, что первый процессор компании BR100 обеспечивает скорость передачи данных в 640 Гбит/с - выше установленных США ограничений. Однако сейчас на сайте Biren указаны характеристики в 576 Гбит/с, что ниже установленного предела.

При этом Alibaba изучает, как модифицировать свой новый 5-нанометровый процессор, предназначенный для работы с искусственным интеллектом. Рассматриваемые изменения могут потребовать еще одного тестового запуска в TSMC, что будет означать многомесячную задержку до выхода и может стоить 10 млн долларов или более.





