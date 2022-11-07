ЮНИСЕФ и Минсоцполитики будут выплачивать соцработникам прибавку к зарплате

Минсоцполитики совместно с ЮНИСЕФ вводят дополнительные выплаты к зарплате работникам социальной сферы.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона, передает пресс-служба Минсоцполитики.

Она отметила, что в министерстве понимают, что заработная плата социальных специалистов в Украине и особенно у тех, кто непосредственно ухаживает за людьми не очень высокооплачиваемой.

Поэтому министерство вместе с ЮНИСЕФ введет доплату всем работникам социальной сферы к их заработной плате. Мы хотим сделать их труд более престижным и увеличить по всем направлениям количество работников, которых действительно не хватает", – заявила министр.

По словам Жолнович, в настоящее время в социальной сфере задействовано около 250 тыс. работников по всей Украине. Они решают многие профессиональные задачи, чтобы граждане могли своевременно получать свои социальные выплаты, пенсии и натуральную помощь.

"У нас есть настоящий социальный фронт, который работает во всех уголках страны. На социальных работников сегодня существенно увеличилась нагрузка, особенно психологическая и моральная. Бывали случаи, когда социальные работники в оккупированных населенных пунктах забирали к себе домой людей из гериатрических пансионатов, чтобы продолжать за ними ухаживать. Это примеры героизма, которые я не могу не отметить", – подчеркнула министр.