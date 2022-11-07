Украинские банки за год заработали в семь раз меньше, но являются операционно прибыльными

За девять месяцев 2022 года украинские банки заработали 7,4 млрд грн чистой прибыли, что в семь раз меньше финансового результата за девять месяцев прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Для сравнения, за соответствующий период 2021 года банки заработали 51.4 млрд грн. Рентабельность капитала сектора за три квартала 2022 года составила 4,3% по сравнению с 32,1% в прошлом году.

Финрезультаты прежде всего обусловлены значительными отчислениями банков в резервы под понесенные и ожидаемые убытки в результате войны. С начала года банки сформировали резервы объемом 99 млрд грн, из которых в течение марта - сентября объемом 93,3 млрд грн.

Чистый процентный доход банков рос медленнее: на 26% за три квартала в годовом измерении против 35% в прошлом году преимущественно из-за сокращения процентных доходов в розничном сегменте. В первые месяцы полномасштабной войны все крупные банки предлагали заемщикам "кредитные каникулы", а некоторые финучреждения временно снизили ставки по потребительским кредитам.

Чистый комиссионный доход за девять месяцев сократился на 16% в годовом измерении против роста на 28% в соответствующий период прошлого года. Спрос на банковские услуги постепенно восстанавливается после шока в начале большой войны, но остается низким по сравнению с прошлогодним. Это ограничивает комиссионные доходы банков.

Операционный результат банков оставался положительным: чистая операционная прибыль до отчислений в резервы выросла за январь-сентябрь на 78% в годовом измерении. В частности, по итогам III квартала чистая операционная прибыль до отчислений в резервы составила 56,5 млрд грн по сравнению с 25.7 млрд грн в прошлом году.

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"Банки научились работать эффективно, диверсифицируя собственные портфели, учитывая процентные, рыночные, кредитные и операционные риски. Сохранение операционной доходности позволит большинству банков самостоятельно восстановить капитал после прохождения текущего кризиса", - комментирует результаты трех кварталов года глава НБУ Андрей Пышный.

Как отмечает НБУ, на 1 октября из 67 платежеспособных банков 44 учреждения были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 25,6 млрд грн, 23 - убыточными, с убытком 18,2 млрд грн.





