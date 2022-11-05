НБУ смягчил ограничения для волонтеров и благотворительных фондов  

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Нацбанк расширил перечень товаров оборонного назначения для их приобретения за границы и упростил условия по удовлетворению заявок на покупку иностранной валюты для благотворительных фондов.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, с 5 ноября внесены изменения относительно приобретения товаров за рубежом оборонного назначения:

волонтеры - физические лица могут рассчитываться гривневыми платежными карточками за рубежом без ограничений;

физические лица могут покупать валюту и переводить ее за границу (в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн в эквиваленте).

Добавляется, что в соответствующий перечень также входят: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания домедицинской помощи.

Также банки при удовлетворении заявок на покупку иностранной валюты для импортных контрактов не будут учитывать остатки средств в иностранной валюте на счетах благотворительных фондов и не будут требовать их продажи или использования.

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Данное решение было принято с учетом того, что иностранная валюта может поступать на счета благотворительных фондов как помощь с целевым назначением. Оно не будет иметь значительного влияния на международные резервы;

Напомним:

С момента запуска валютных депозитов по официальному курсу Национального банка украинцы открыли 2,5 тысячи таких вкладов.

Благодаря благотворительной акции "Смелая гривна" он Нацбанка на нужды Вооруженных сил удалось собрать почти 5 миллионов гривен.