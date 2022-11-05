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Renault отделяет свой бизнес электромобилей и хочет оценить его в 10 миллиардов евро

Суббота, 5 ноября 2022, 11:30 - Игорь Пилипив
 
getty images

Renault SA стремится оценить свой бизнес электромобилей, который автопроизводитель выделяет как отдельную компанию, примерно в 10 млрд евро.

Об этом сообщает  Bloomberg. 

Агентство отмечает, что компания готовится к потенциальному первичному размещению на бирже Euronext Paris где-то в следующем году. Выделение компании под названием Ampere является частью капитальной реорганизации, которую главный исполнительный директор Лука де Мео представит инвесторам на следующей неделе. 

Отделение бизнеса электромобилей от традиционных операций Renault с двигателями внутреннего сгорания происходит в тот момент, когда производитель автомобилей Zoe и Clio пытается справиться со сложным переходом на электромобили, поскольку в Европе грозит возможная рецессия.

Renault проинформирует инвесторов о своих планах реконструкции, которые все еще завершаются, во время дня рынков капитала 8 ноября. 

Ampere будет базироваться во Франции, где будет работать около 10 000 человек. Подразделение Horse вместе с Geely будет базироваться за пределами Франции, а также будет иметь около 10 000 сотрудников. 

Французское правительство, которое владеет 15% Renault, было подробно проинформировано о планах, сказал один из лиц.

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Напомним:

Компания Nissan Motor давит на французского партнера Renault SA, чтобы он максимально сократил свою долю в японском автопроизводителе, в идеале до 15%.

электромобиль компании Франция
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