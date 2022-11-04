Правительство направило более 100 миллионов для помощи пленным и их семьям

Кабинет министров на заседании в пятницу перераспределил 107,5 млн гривен из государственного бюджета для социальной защиты лиц, вернувшихся из плена, и семей незаконно заключенных украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции.

В министерстве добавили, что межведомственная комиссия при Минреинтеграции получает заявления на денежную помощь освобожденным из плена и выплаты на правовую помощь семьям незаконно заключенных Россией украинцев. По решению комиссии эти лица получают единовременную финансовую поддержку по 100 тысяч гривен.

Средства на такие выплаты будут перенаправлены из других бюджетных программ Минреинтеграции.

Днем ранее, в четверг, межведомственная комиссия приняла решение о выплатах еще 465 украинцам, которые были в плену, или семьям тех, кто еще находится там.





