Благотворительный фонд KOLO купит 80 дронов для полка "Азов"

Современные БПЛА на вооружении украинской армии – это залог успеха в современной войне. Для успешного контрнаступления и деоккупации украинских территорий полка "Азов" нужны дроны.

Благотворительный фонд KOLO уже обеспечил бойцов ВСУ более 219 БПЛА в период с марта по октябрь, и сейчас команда фонда готова купить и доставить 80 "птичек" для полка "Азов". За нами – собрать 15 млн. грн.

Какие "птички" вскоре появятся в украинском небе благодаря вам:

20 шт. DJI Matrice M30T

Этот дрон – новинка на рынке и фронте. Это флагман компании, созданный для экстремальных условий: летает и в дождь, и в мороз, что очень актуально на зиму. Он мал и тих.

А еще он похож на Ктулху, так что россиянам от страха даже голову будет страшно поднять. Этот дрон – предвестник их смерти. Имеет инфракрасную камеру нового поколения, новую камеру 8К и невероятный оптический zoom с лазерным дальномером. Именно он делает нашу артиллерию еще более точной и убийственной.

Еще одна особенность дрона – в инновационной системе обработки собранных данных. Теперь это быстрее и гораздо безопаснее.

50 шт. DJI Mavic 3 Fly More Combo

Самый популярный дрон в рядах ВСУ. Универсальная "птица", хороший товарищ наших воинов. Они знают, как поапгрейдить дрон и получить от него максимум пользы в бою.

Применяется для разведки, корректировки артиллерии, сброса гранат прямо в люк российского танка. Может сбить вражеский дрон тараном. К сожалению, этот дрон – расходник, без которого, однако, не обойтись.

ВИДЕО ДНЯ

10 шт. DJI Mini 3 Pro

Очень тихий помощник разведчиков. Его преимущество – компактность, незаметность и хорошие характеристики дальности полетов и съемок.

Эти беспилотники очень полезны для военных, ведь оснащены профессиональными камерами 4К и могут передавать видео на расстояние до 15 км.

Как вы можете помочь и поддержать бойцов "Азов":

Задонатьте любую сумму по ссылке. Пригласите знакомых присоединиться: распространите топик в соцсетях.

Друзья "Азов" уже подготовил специальный подарок для человека, который сделает самый большой донат. Это – обломок от российского танка после встречи с Javelin.

Вместе – победим!