Южный ГОК выходит из четырехмесячного простоя

Южный ГОК

Южный горно-обогатительный комбинат в Кривом Роге возобновляет производство с 7 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В компании запланирован оперативный бизнес-план на текущий месяц – 173 тыс. тонн железорудного концентрата. Товарную продукцию направят в металлургические предприятия "Каметсталь" и "Запорожсталь".

Планируемый объем производства распределят между двумя рудо-обогатительными фабриками комбината. Оба подразделения будут работать в круглосуточном режиме, а в целом начнут работать 4 технологических секции.

Производственный процесс также начинается в карьере Южного ГОКа. Планируется, что горняки добудут и направят на переработку 398 тысяч тонн железной руды. Транспортировку сырья будут выполнять железнодорожным транспортом.

Также с пониженной нагрузкой начинается производство в управлении железнодорожного транспорта, дробильно-транспортном комплексе, цехе шламовых систем. Персонал подразделений исходит из простоя частично, в зависимости от необходимости. Также будут работать вспомогательные цеха предприятия.

План производства ноября 2022 года составляет 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причиной уменьшения объемов есть ряд объективных факторов. В первую очередь – предотвращение отгрузки товарной продукции морем из портов Одессы. На сокращение производства также влияет возникший с начала октября дефицит электроэнергии", – добавили в компании.

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Южный ГОК вышел в вынужденный простой с 1 июля 2022 года из-за военной агрессии России и блокирования морских портов Одессы, что сделало невозможным отправку товарной продукции потребителям из Азии и Северной Африки.