Кабмин расширил порядок предоставления продуктовых наборов: что изменили

Кабинет министров изменил порядок обеспечения населения продуктами длительного хранения в условиях военного положения.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

"С начала полномасштабной войны мы формируем продуктовые наборы, которые местные власти затем распределяют среди жителей города. Сегодняшнее решение не только ускорит раздачу продуктов, но и позволит выдавать наборы переселенцам, которые имеют право на помощь от государства и международных организаций", - написал он в Telegram.

Также, по его словам, государство компенсирует пекарям стоимость услуг по выпечке хлебобулочных изделий за счет части продукции, которую они перерабатывают.

"Таким образом на прифронтовых территориях бизнес будет работать и люди будут с хлебом", - резюмировал премьер.

Как объяснили в Минэкономики, согласно принятым изменениям:

продукты от государства бесплатно смогут получать ВПЛ, которые имеют право на денежную помощь;

предусмотрена возможность компенсации услуг по хранению зерна или выпекания хлеба частью продукции;

указана необходимость придерживаться объемов каждого товара на человека, предусмотренных законодательством (с допустимым отклонением ± 25% для чая и кофе, ± 20% для других продуктов);

указана необходимость придерживаться объемов каждого товара на человека, предусмотренных законодательством (с допустимым отклонением ± 25% для чая и кофе, ± 20% для других продуктов); установлена возможность взаимозамены товаров - в случае отсутствия продукты могут быть заменены имеющимися (но не более 4 позиций).

Экономическая правда