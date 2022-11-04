Враг обстрелял одно из предприятий ДТЭК

От очередных обстрелов российских войск в пятницу, 4 ноября, пострадало одно из предприятий ДТЭК Энерго.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Российские войска продолжили наносить систематические террористические удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Сегодня от ракетных обстрелов в очередной раз пострадало одно из предприятий ДТЭК Энерго", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что это уже 12-я атака на энергетические предприятия ДТЭК Энерго за последний месяц.

По предварительной информации, во время сегодняшних обстрелов никто не пострадал, но энергетическое оборудование получило существенные повреждения.

"По окончании обстрелов работники предприятия оперативно приступят к устранению последствий и возобновлению работы. В целях безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники. Все остальные работают в удаленном режиме", – добавили в ДТЭК.

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В группе ДТЭК заявили, что использовали запас оборудования, который был на складах после первых двух "волн атак" РФ, происходящих с 10 октября.