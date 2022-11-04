Уборка зерновых: сколько тонн уже намолотили и какие регионы лидируют

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Украинские аграрии продолжают сбор зерновых и зернобобовых культур и уже намолотили 32,6 млн тонн зерна.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Агропроизводители уже полностью завершили сбор:

пшеницы – намолочено 19,4 млн тонн;

ячменя – 5,6 млн тонн;

гороха – 261 тыс тонн;

рапса – 3,2 млн тонн.

На финишной прямой сбор гречихи (95% – 151 тыс. тонн), проса (95% – 98 тыс тонн), подсолнечника (87% – 9 млн тонн), сои (85% – 3,1 млн тонн) и продолжается сбор кукурузы. (уже намолочено 6,3 млн. тонн с 27% площади).

Больше всего гречихи намолотили аграрии Житомирщины – 29,6 тыс. тонн, в Одесской области больше всего намолотили ячменя – 833 тыс. тонн.

Сахарная свекла выкопана на 73% площади и собрана 6,4 млн тонн сладких корней.

"Сельхозтоваропроизводители Днепропетровщины и Одесщины намолотили более 2,7 млн ​​тонн зерна, а Винницкой, Кировоградской, Киевской и Хмельницкой более 2 млн тонн зерна каждая. Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельнитчины – 62,2 ц/га", – отметили в Минагро.