Курс валют на 4 ноября: на черном рынке евро стало продать дороже, а купить дешевле

НБУ

В пятницу, 4 ноября наличная гривна сохраняет стабильность по отношению к доллару как в кассах банков, так и на "черном рынке", курсы покупки и продажи евро двигаются "на встречу" друг другу.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:20 курс доллара на черном рынке составлял 40,18 – 40,40 грн, а в четверг, 3 ноября, колебался на уровне 40,16 – 40,38 грн.

Что касается "черного" курса гривны к евро, то евро в обменниках стало продать подороже, а купить подешевле. Котировки на это же время составляли 38,95 – 39,23 грн. Для сравнения, в пятницу курс колебался на уровне 38,90 – 39,31 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 40,0 – 40,5 грн (курс на 3 ноября – 39,9 – 40,5 грн);

Евро – 38,7 – 39,5 грн (курс на 3 ноября – 38,8 – 39,5 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,4 – 39,9 грн;

Ощадбанк – 39,8 – 40,5 грн;

Укрэксимбанк – 39,9 – 40,5 грн;

Райффайзен – 40,3 – 40,8 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,95 грн.