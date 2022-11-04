Россия заинтересована в импорте одежды и обуви из КНДР – посольство

Посольство России в Северной Корее заявило, что РФ заинтересована в импорте одежды и обуви из КНДР.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на заявление посольства.

В заявлении посольства говорится, что импорт должен происходить в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН о частичном запрете экономического сотрудничества с КНДР.

"Российская Федерация весьма заинтересована в приобретении товаров из КНДР, в частности швейных изделий, обуви и тому подобное. У нашей страны есть соответствующие возможности и потребности.

Однако посольство подчеркивает, что все подобные проекты должны реализовываться в строгом соответствии с резолюциями СБ ООН, запрещающими импорт из КНДР некоторых товаров",- говорится в сообщении посольства.

Ведомство также отмечает, что будет прорабатывать возможность импорта из КНДР в соответствии с правовыми условиями, выдвинутыми ООН.

В 2019 году Россия и Китай предложили ООН ослабить санкции против Северной Кореи, введенные из-за ядерной программы. В частности, предлагалось освободить от санкций ООН межкорейские проекты в области железнодорожного и дорожного сотрудничества.

ВИДЕО ДНЯ

В 2021 году Россия и Китай дополнили документ предложением увеличить объем импорта нефтепродуктов в КНДР. Однако получили отказ по ослаблению санкций.

Напомним:

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател ранее заявил, что Россия "занимается закупкой миллионов ракет и артиллерийских снарядов в Северной Корее для использования в Украине".

Назвав это "потенциальной закупкой", представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби позже уточнил, что "нет никаких признаков того, что закупка была завершена, и, конечно, никаких признаков того, что это оружие используется внутри Украины".

Северная Корея заявила, что никогда не снабжала оружием или боеприпасами в Россию и не планирует этого делать.

Экономическая правда