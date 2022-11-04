Рада готовит план поддержки промышленности: разрешат покупать генераторы без НДС

В Налоговом комитете Верховной Рады разрабатывается пакет мер для поддержки промышленности, в частности предлагают разрешить ввозить электрогенераторы для собственных нужд без уплаты импортного НДС.

Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев.

Он отметил, что пакет мер разрабатывается по итогам двух недель совещаний с представителями бизнеса.

Среди мер поддержки промышленности рассматривается освобождение от импортного НДС оборудования, поставляемого для собственных нужд, без права перепродажи. В частности, речь идет об электрогенераторах, роль которых для работы предприятий существенно возросла в условиях отключений электроэнергии по всей стране.

Кроме того, предлагается освободить компании от уплаты экологического налога и отдельных местных налогов ключевыми отраслями промышленности. Также в пакете будут и неналоговые меры поддержки.

По словам Гетманцева, Комитет также нарабатывает решение об отнесении на расходы активов юрлиц на оккупированных территориях.

"Завершаем консультации и на следующей неделе представим законопроект общественности. Медлить с принятием не будем", - сообщил он.