В четверг в Киеве продолжаются экстренные отключения света 

В четверг, 1 декабря, в Киеве будут применяться экстренные отключения света, однако время отключений сокращается.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram, гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

"Стабилизационные графики пока не действуют. Мы стараемся как можно быстрее вернуться к отключениям по графику, но действуем в соответствии с ситуацией в энергосистеме", - отметили в ДТЭК.

В то же время, добавил Коваленко, время отключений пока сокращается. В частности, в понедельник в среднем время отключений света составляло 9 часов, а во вторник - менее 7 часов в сутки. В среду объемы ограничения также были меньше, и составляли 545 МВт. В течение дня отключалось 953 тысячи клиентов, или на 5 тыс меньше, чем во вторник.

"Но пока что мы все равно в режиме экстренных отключений. Стабилизационные графики не действуют, но мы на них ориентируемся и к ним приближаемся", - резюмировал он.