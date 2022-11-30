Цены на Starlink в Украине вырастут почти вдвое

Цена устройств Starlink в Украине выросли почти вдвое с начала года на фоне перебоев в работе связи в стране из-за атак России на энергосеть страны.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Starlink и сообщения украинских пользователей.

Терминалы Starlink, которые производятся компанией SpaceX Илона Маска, вырастут в цене до 700 долларов для новых украинских потребителей, отмечается на сайте компании.

Это означает рост с примерно 385 долларов в начале года, как свидетельствуют скриншоты прошлых ценовых данных, опубликованные пользователями внутри страны. Заметим, что сейчас с доставкой в Харьков указанная на сайте цена составляет 600 долларов, что в любом случае значительно выше цены в начале года.

Стоимость ежемесячной подписки на Starlink также колебалась: сначала она снизилась с примерно 100 долларов до 60 долларов в День Независимости Украины 24 августа, а теперь возрастет до 75 долларов.

Отмечается, что цены также резко выросли в соседней Польше, откуда многие украинцы завозят терминалы Starlink, чтобы обеспечивать надлежащую связь внутри страны, но остались на том же уровне в Словакии и большинстве других европейских стран. Например, в Австрии терминал сейчас стоит 480 евро, или почти 500 долларов.

Непонятно, изменились ли цены также и для украинского правительства, которое получает терминалы Starlink от различных доноров, в частности - от SpaceX Илона Маска, польского правительства и союзников по НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

По словам украинских ритейлеров, спрос на Starlink вырос за последние недели, в результате чего появился небольшой серый рынок, на котором люди платят до 1125 долларов за немедленную доставку устройств, вместо того, чтобы ждать, пока они будут доставлены из Польши или пока SpaceX осуществит доставку.