Украинская ІТ-армия за месяц парализовала работу более 900 российских ресурсов

В ноябре украинская ІТ-армия парализовала более 900 российских онлайн-ресурсов, среди которых Центральный банк РФ и военторги.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Наши воины продолжают освобождать Украину от оккупантов, а ИТ-армия - расшатывать экономику врага и деморализовать россиян на цифровом фронте", - говорится в сообщении.

В частности, за последний месяц ИТ-армия приостановила работу сайтов:

военторгов и магазинов дронов и радиоприборов – ИТ-армия сделала серию DDoS-атак на профильные магазины, чтобы мобилизованные россияне через руководство или волонтеров не могли приобрести качественное снаряжение.

Центрального банка России – киберспециалисты обнародовали сведения о персонале банка, специализированных системах и исходных файлах.

платформы пропутинских волонтеров "Добро", на которых собирали митинги в поддержку войны.

А также Альфа-Банка, маркетплейс Ozon, 1С, платформы тендеров РТС-тендер и Росэлторг, национального центра развития искусственного интеллекта, а также поздравили украинцев на 60 российских ресурсах, среди которых сайты министерств, служб и управлений с Днем Достоинства и Свободы.

Напоминаем:

Украинские ІТ-специалисты получили доступ к внутренним сетям Центрального банка РФ и анализируют их содержание.