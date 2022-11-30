Турецкая Karpowership ведет переговоры с "Укрэнерго" о размещении возле Одессы 3 судов-электростанций – СМИ

nikkei

Турецкая судостроительная компания Karpowership, которая является производителем, оператором и владельцем флота энергокораблей, заявляет, что ведет переговоры об отправке "плавучих электростанций" в Украину.

Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на высокопоставленного руководителя компании.

"Мы обсуждаем с Одесской областью и украинской энергетической компанией "Укрэнерго" размещение трех судов возле Одессы общей мощностью 300 мегаватт", - сказала член правления Karpowership по коммерческим операциям Зейнеп Харези.

По ее словам, после достижения договоренностей по техническим и коммерческим аспектам, "мы должны определить параметры, связанные с безопасностью, с точки зрения как наших команд по эксплуатации и техническому обслуживанию, так и наших активов".

Энергокорабли (powerships) - суда специального назначения, на которых установлены силовые установки, выполняющие роль источника электроэнергии.

"Если мы сможем обеспечить эти параметры, мы хотели бы продолжить реализацию проекта", - заявила Харези.

Она предположила, что соглашение может потребовать поддержки ООН.

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"Я думаю, что нам понадобится зеленый свет на уровне Организации Объединенных Наций, чтобы реализовать это, с теми же исключениями, которые есть в зерновой сделке", - сказал она.

"В зависимости от необходимости и согласований, мы можем сделать это в течение этого года.

Корабли готовы и введены в эксплуатацию. Мы можем развернуть их всего за три недели", - добавила Ханези.

Мощность 300 МВт, которую могут выдавать три судна, позволит обеспечить электроэнергией до 1 миллиона домов при полной загрузке, пишет Nikkei Asia.

Издание не смогло связаться с "Укрэнерго" для получения комментариев.

Украинский источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил Nikkei Asia, что они находятся на стадии коммерческих переговоров.

Karpowership является флагманской компанией турецкого холдинга Karadeniz Holding. В ее состав входят 36 судов, которые могут вырабатывать электроэнергию, используя мазут или природный газ.

По словам Харези, они могут быть подключены к местным электросетям менее чем за 30 дней.

Они в основном ориентированы на страны с недостаточно развитой инфраструктурой, а также на использование в чрезвычайных ситуациях после стихийных бедствий или аварий.

По словам Харези, компания ведет переговоры о размещении до восьми кораблей в четырех европейских странах зимой 2023 года, а не 2022 года, как обсуждалось изначально.

"Сейчас ожидается, что эта зима будет теплой и запасы газа в Европе уже заполнены, что способствует снижению цен на электроэнергию с пика", - сказала она.

По ее словам, компания также ведет переговоры о поставках электроэнергии в страны Азии, в частности Сингапура, Малайзии, Вьетнама, Бангладеш и Шри-Ланки. Karpowership уже поставляет электроэнергию на несколько островов в Индонезии, используя природный газ.

Экономическая правда