НБУ предлагает системно обновить условия работы рынка автострахования

Нацбанк предлагает существенно обновить ЗУ "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств" - обратился с пропзицией в финансовый комитет Верховной Рады.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Цель предлагаемых изменений - ввести качественно новую модель регулирования рынка обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО, автогражданка) в соответствии с европейскими стандартами с учетом интересов страхователей и потерпевших лиц.

Это позволит повысить доверие к такому виду страхования и будет способствовать дальнейшему развитию рынка ОСАГО", - пояснили в регуляторе.

Во-первых, предлагают установить новые стандарты качества страхового покрытия.

В частности, усиливается уровень защиты потерпевших в ДТП путем постепенного (в течение семи лет) повышения максимальных размеров страховой выплаты до размеров, установленных в странах ЕС.

Также предлагается усовершенствовать механизмы выплат в случае причинения вреда в результате ДТП.

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"Так, планируется ввести систему аннуитетных (регулярных и последовательных) страховых выплат в случае причинения тяжкого вреда здоровью или жизни потерпевших.

Если повреждено транспортное средство, страховая выплата будет рассчитываться без вычета износа стоимости его составных частей и деталей. Это обеспечит полное покрытие расходов на ремонт транспортного средства и приведение его в состояние, которое было до ДТП", - рассказали в НБУ.

Во-вторых, планируют ввести европейские подходы к формированию стоимости ОСАГО и широкое использование электронных технологий.

НБУ предлагает, в соответствии с практикой европейских стран, отменить действующее госрегулирование цен по этому виду страхования и ввести определение "справедливой цены" для каждого страхователя.

"При этом будет учитываться его персональная история в предыдущих периодах страхования по безаварийной эксплуатации транспортного средства или наличия убытков в прошлом", - объясняет регулятор.

Также планируется расширить и углубить цифровизацию процессов заключения и обслуживания договоров ОСАГО. В частности, предусмотрен отказ от заключения договоров ОСАГО в бумажной форме и переход на электронный формат через единую централизованную базу данных договоров по автогражданке.

В-третьих, предлагают повысить уровень обслуживания клиентов и упростить механизм урегулирования страховых случаев.

Предлагается инструмент, который будет побуждать страховщиков к улучшению сервиса по урегулированию страховых случаев - модель обязательного прямого урегулирования убытков.

"Она предусматривает, что потерпевший получит право обращаться за урегулированием страхового события к страховщику, с которым был заключен договор автогражданки. То есть страхователи будут выбирать страховщика, обращая внимание на цену его услуги, качество и скорость ее предоставления. Такой подход будет стимулировать честную конкуренцию на рынке", - отмечают в НБУ.

Также предлагают отменить ограничение максимального размера страховой выплаты в случае оформления документов о ДТП через европротокол.

В-четвертых, предлагают усовершенствовать и осовременить подходы к построению системы управления Моторного (транспортного) страхового бюро Украины и госнадзора за его деятельностью.

НБУ предлагает ввести классическую двухуровневую систему корпоративного управления МТСБУ.

"Предлагается определить классический перечень органов управления МТСБУ и установить прозрачное распределение функций и полномочий между общим собранием членов, Советом и Правлением МТСБУ.

Для обеспечения эффективного управления и контроля за деятельностью МТСБУ определены требования к формированию состава Совета и Правления МТСБУ, а функция по управлению и контролю за деятельностью МТСБУ возложена на Совет МТСБУ, в состав которого должны входить также и независимые члены", - объясняет Нацбанк.

Предполагается, что МТСБУ должно будет периодически отчитываться перед НБУ об использовании денег, ежегодно проходить обязательные внешние аудиты и публиковать финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом на сайте.

При этом планируется, что новый закон в случае поддержания Верховной Радой Украины будет введен в действие с 1 января 2024 года - одновременно с введением в действие нового ЗУ "О страховании" и будет включать переходный период на согласование участниками рынка автотранспортного страхования своей деятельности с его положениями.

Экономическая правда