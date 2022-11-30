Обстрелы и блэкаут не повлияли на количество открытых кафе и ресторанов, но оборот падает

Массированные ракетные атаки России почти не повлияли на количество работающих кафе и ресторанов, но сказались на их оборотах и ​​организации рабочего процесса.

Об этом говорится в данных Опендатабот, ссылающихся на исследования Poster.

После массированного ракетного обстрела гражданской инфраструктуры 16 ноября, количество работающих учреждений существенно не изменилось. Исключением стали Житомирская и Одесская область, где зафиксировали наибольшие падения количества работающих заведений -5% и -3% за неделю соответственно.

Показатели обращения заведений питания упали в среднем на 8%. Больше всего обращение снизилось в заведениях в Черновицкой (-15%), Тернопольской (-14%) и Хмельницкой (-13%) областях.

Опендатабот

Обстрелы гражданской инфраструктуры и блекаут 23 ноября также практически не отразились на количестве работающих заведений.

Больше всего пострадали Черкасская и Ровенская области (еще -4% за неделю), Ивано-Франковская, Винницкая и Тернопольская (-3%). Однако в Житомирской области количество активных заведений за неделю выросло на 4%.

В среднем второй блэкаут сократил обороты кафе и ресторанов в Украине также на 8% за неделю. Больше всего обращения просели в:

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Кировоградской (-16%);

Волынской области (-14%);

Николаевской (-13%);

Одесской областях (-12%);

Киеве, Полтавской и Черниговской областях –11%.

Опендатабот

"Отключение света заставляют рестораторов адаптировать работу заведений: уменьшать часы работы, сокращать меню, готовить только холодные блюда, разжигать гриль на улице, работать при свечах. Однако те предприниматели, кто успел уже установить генераторы, чувствуют себя лучше и даже видят рост в кассах. Заведения становятся одновременно и рабочими хабами, где можно поработать за ноутбуком, пока дома нет света, и пунктами несокрушимости, в которых можно зарядить телефоны и согреться", – прокомментировал ситуацию СЕО и совладелец компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster Родион Ерошек.