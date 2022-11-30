"Укрэнерго": дефицит в энергосистеме – 27%, для облэнерго дали лимиты потребления

На 11:00 среды, 30 ноября, производители электроэнергии обеспечивают 73% потребления электроэнергии в Украине, дефицит мощностей составляет 27%.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"Постепенно растет мощность генерации, что позволит несколько уменьшить дефицит в энергосистеме.

Ко всем операторам системы распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления по каждой области. Превышение лимитов потребления приводит к необходимости применения аварийных отключений во избежание перегрузки сетей и обеспечения баланса в энергосистеме", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что графики отключений составляют и непосредственно применяют облэнерго.

"При этом ограничения должны применяться равномерно между потребителями. Перечень облэнерго можно найти по ссылке", - добавили в компании.

"Укрэнерго" отметило, что общий дефицит в энергосистеме - это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.

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"Экономное использование электроэнергии позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, которые усложняются с каждой следующей ракетной атакой", - резюмировали в компании.

Экономическая правда