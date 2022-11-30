Курс валют на 30 ноября: доллар и евро на "черном рынке" дорожают

В среду, 30 ноября, гривня несколько обесценилась по отношению к доллару и евро на "черном рынке", курсы в кассах банков практически не изменились.

Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 11:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,07 – 40,33 грн, а во вторник, 29 ноября, колебался на уровне 39,95 – 40,32 грн.

По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,87 - 41,29 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 40,89 – 41,30 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США – 39,9 – 40,39 грн (курс на 29 ноября – 39,9 – 40,39 грн);

Евро – 40,5 – 41,4 грн (курс на 29 ноября – 40,5 – 41,3 грн).

В разрезе банков наличные курсы таковы:

Приватбанк – 39,5 – 40,0 грн;

Ощадбанк – 39,95 – 40,5 грн;

Укрэксимбанк – 40,0 – 40,5 грн;

Райффайзен – 39,9 – 40,4 грн.

Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.