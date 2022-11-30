Курс валют на 30 ноября: доллар и евро на "черном рынке" дорожают
Среда, 30 ноября 2022, 11:39 -
В среду, 30 ноября, гривня несколько обесценилась по отношению к доллару и евро на "черном рынке", курсы в кассах банков практически не изменились.
Об этом идет речь в данных minfin.com.ua, finance.ua.
На 11:00 курс доллара на "черном рынке" составлял 40,07 – 40,33 грн, а во вторник, 29 ноября, колебался на уровне 39,95 – 40,32 грн.
По "черному" курсу гривны к евро, в это же время курс составлял 40,87 - 41,29 грн. Для сравнения, в понедельник курс колебался на уровне 40,89 – 41,30 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США – 39,9 – 40,39 грн (курс на 29 ноября – 39,9 – 40,39 грн);
- Евро – 40,5 – 41,4 грн (курс на 29 ноября – 40,5 – 41,3 грн).
В разрезе банков наличные курсы таковы:
- Приватбанк – 39,5 – 40,0 грн;
- Ощадбанк – 39,95 – 40,5 грн;
- Укрэксимбанк – 40,0 – 40,5 грн;
- Райффайзен – 39,9 – 40,4 грн.
Относительно безналичности курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде – 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) – 37,44 грн.
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